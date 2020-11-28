Пашинян заявил, что нужно прекратить распри для обмена пленными

https://static.news.ru/photo/71bbf9a0-321e-11eb-9b44-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: Минобороны России/vk.com

В Армении необходимо прекратить внутренние распри для скорейшего решения проблем с пленными и поиском пропавших без вести. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Никол Пашинян.

По его словам, в государстве нужно стабилизировать сложившуюся ситуацию, а не усугублять её. На данный момент, подчеркнул премьер, основной проблемой является положение пленных, пропавших без вести и потенциально укрывшихся военных. И эту проблему надо срочно решать.

Как отметил Пашинян, описанная ситуация позволяет другим сторонам конфликта усугублять противостояние внутри страны.

В будущем будет прояснено, кто виноват и кто какую ответственность понесёт. Но сейчас нам нужно сосредоточиться на совместном решении проблемы, а не на борьбе друг с другом. Я в этом убеждён, — написал Пашинян в Facebook.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия в рамках договорённостей направила в Нагорный Карабах миротворческий контингент.

Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции. Участники митингов требуют отставки главы правительства.

Как ранее передавал NEWS.ru, Пашинян заявил, что на сегодняшний день в стране есть силы, стремящиеся своими действиями посеять хаос.