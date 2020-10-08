Пашинян сообщил о госизмене в тылу

https://static.news.ru/photo/3c8e97c0-0941-11eb-9f23-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о госизмене военных в тылу. По его словам, солдат в Нагорном Карабахе подстрекают к предательству.

Как рассказал премьер на своей странице в Facebook, тревожный сигнал он получил несколько дней назад. Какие то люди пришли на одну из линий фронта и убедили воюющих солдат, что «нет смысла удерживать позиции», поскольку «Никол продал земли, что это на самом деле условная война, они привели вас сюда и поместили в мясорубку, чтобы поубивать, чтобы скрыть договорённость».

Хуже всего, что есть информация, что такие виды деятельности есть и в других частях передовой. Все должно быть найдено и подотчётно, — написал он.

По некоторым данным, солдат уговаривали покинуть военные позиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело, уже задержан и арестован один из жителей Степанакерта, рассказал Пашинян.

Накануне NEWS.ru сообщал, что Минобороны Армении и Азербайджана «обменялись» видео ударов.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.