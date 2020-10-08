Пашинян сообщил о госизмене в тылу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о госизмене военных в тылу. По его словам, солдат в Нагорном Карабахе подстрекают к предательству.
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Хуже всего, что есть информация, что такие виды деятельности есть и в других частях передовой. Все должно быть найдено и подотчётно, — написал он.
По некоторым данным, солдат уговаривали покинуть военные позиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело, уже задержан и арестован один из жителей Степанакерта, рассказал Пашинян.
Накануне NEWS.ru сообщал, что Минобороны Армении и Азербайджана «обменялись» видео ударов.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.
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