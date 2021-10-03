Пашинян: риторика Баку ставит под вопрос установление мира в Карабахе

Отказ вернуть пленных, постоянные нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны, агрессивная риторика Баку ставят под вопрос установление мира в Карабахе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместной пресс-конференции с литовской коллегой Ингридой Шимоните в Вильнюсе. Его слова приводит ТАСС.

Постоянные нарушения режима прекращения огня, вопрос возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц, а также самовольная интерпретация заявления от 9 ноября и агрессивная риторика препятствуют преодолению атмосферы вражды, — сказал Пашинян.

В то же время он позитивно оценил активизацию работы Минской группы ОБСЕ, а также встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Нью-Йорке. По мнению Пашиняна, делимитация и демаркация границы должны начаться с создания необходимой для этого атмосферы и возвращения армянских пленных. Глава кабмина Армении подтвердил, что готов привезти на встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым карты минных полей.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.