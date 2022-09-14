Пашинян назвал условие признания территориальной целостности Азербайджана Пашинян: Армения признает территориальную целостность Азербайджана, если он оставит ее суверенные земли

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана, если Баку оставит ее суверенные земли, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте. По его словам, это «политическая позиция, которая не изменится».

Азербайджан предлагает нам взаимно признать территориальную целостность наших стран. Мы говорим, что согласны и готовы даже сегодня. Но те территории, куда они вторглись, находятся в территориальной целостности какого государства? Если Азербайджан заявляет, что это их территория, значит, мы не признаём и не признаем территориальную целостность Азербайджана, потому что это наши территории, это не спорная территория, и Азербайджан не признает нашу территориальную целостность, — сказал Пашинян.

Также он призвал провести границы Армении и Азербайджана на основе советских карт. По словам Пашиняна, в этом случае поднимается вопрос о том, что если Азербайджан не признает границы Армении советских времен, то возникнет проблема границы Азербайджана с Ираном.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что несмотря на достигнутые с армянской стороной договоренности и попытки Баку стабилизировать ситуацию, Ереван продолжает нарушать режим прекращения огня. Он подчеркнул, что Азербайджан поддерживает мирную повестку как продолжение дискуссий, состоявшихся в Брюсселе.