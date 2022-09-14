Алиев обвинил Ереван в нарушении договора о прекращении огня Алиев: несмотря на договоренности, Армения продолжает нарушать режим прекращения огня

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

↵Несмотря на достигнутые с армянской стороной договоренности и попытки Баку стабилизировать ситуацию, Ереван продолжает нарушать режим прекращения огня, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром, передает Sputnik Азербайджан. Он подчеркнул, что Баку поддерживает мирную повестку как продолжение дискуссий, состоявшихся в Брюсселе.

Несмотря на предпринятые Азербайджаном необходимые шаги для стабилизации ситуации и устранения напряженности, Армения продолжает нарушать режим прекращения огня, — сказал Алиев.

Он добавил, что вся ответственность за провокацию на армяно-азербайджанской границе лежит непосредственно на политическом и военном руководстве Армении. Клаар в свою очередь выразил обеспокоенность обострением данного конфликта.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.

Из-за обострения ситуации на границе двух стран был созван экстренный онлайн-саммит ОДКБ по запросу Еревана. По его итогам было принято решение отправить в зону конфликта миссию для оценки ситуации.