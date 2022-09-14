Пашинян нашел решение по определению армяно-азербайджанской границы Пашинян призвал провести границы Армении и Азербайджана на основе советских карт

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что делимитация границ с Азербайджаном должна проводиться по советским картам, передает ТАСС. 13 сентября Ереван обратился к ОДКБ с просьбой о помощи, после того как на границе двух стран начались боестолкновения.

Мы думаем, что делимитация и демаркация границ с Азербайджаном должна быть проведена на основании советских карт. Если Азербайджан не признает границы Армении советских времен, то вопрос, признает ли Азербайджан границы с Ираном. Это вопросы, на которые нужен ответ, — заявил он.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.

На следующий день Пашинян сообщил, что армянская сторона в ходе боевых действий потеряла 105 человек. В эскалации конфликта он обвинил Азербайджан. В свою очередь Баку опубликовал список погибших азербайджанских военных, состоящий из 50 человек. Кроме того, утверждается, что в результате обстрелов были ранены двое мирных жителей.