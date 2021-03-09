Оппозиция заблокировала парламент Армении и выдвинула требование Пашиняну

https://static.news.ru/photo/ed824b1c-810f-11eb-8a36-96000091f725_660.jpg Фото: Хайк Багдасарян/Photolure/ТАСС

Участники акции протеста в Ереване заблокировали все входы и выходы из здания парламента Армении. Они пообещали открыть проход при выполнении их требований премьер-министром страны Николом Пашиняном.

Активисты требуют отставки самого Пашиняна, а также назначения новых парламентских выборов, рассказал один из лидеров оппозиции Ишхан Сагателян.

У него есть политическое большинство. Хочет провести выборы? Прямо сейчас заявляю: пусть завтра до 12:00 (11:00 мск. — NEWS.ru) придёт в Национальное собрание, подаст в отставку и назначит выборы. Если придёт с этой повесткой, мы откроем дорогу, — сказал он.

Оппозиционер считает, что Пашинян не будет этого делать, так как его заявления о досрочных выборах — «очередная ложь». При этом для назначения новых выборов действующему главе правительства не нужно договариваться с оппозицией в парламенте, так как у его фракции «Мой шаг» большинство в законодательном органе, передаёт РИА Новости.

Мы получаем сведения, что уже два-три часа со всех областей Армении в Ереван стягиваются полицейские силы. В очередной раз заявляю начальнику полиции, всем тем, кто попытается ночью пойти на провокации: ответственность [за последствия] ляжет на вас, — добавил он.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должностей сперва заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.

Ранее, как писал NEWS.ru, Пашинян предложил провести референдум по вопросу новой конституции в октябре.