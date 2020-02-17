https://static.news.ru/photo/817008ae-515b-11ea-950c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Оргкомитет по проведению праймериз оппозиции по выбору единого кандидата в президенты Белоруссии завершил приём заявок. Всего в праймериз будут участвовать шесть человек: Юрий Губаревич (движение «За свободу»), Николай Козлов (Объединённая гражданская партия (ОГП)), Павел Северинец (Белорусская христианская демократия (БХД)), Ольга Ковалькова (БХД), Анна Канопацкая (экс-депутат и бывший член ОГП) и Алексей Янукевич (партия БНФ).

16 февраля в 23:59 закончилась подача документов для участия в процедуре Народного голосования (праймериз). В срок подать необходимый пакет документов в соответствии с определённой процедурой смогли шесть человек, — цитирует «Интерфакс» координатора штаба праймериз, руководителя Белорусской социал-демократической партии («Грамада») Игоря Борисова.

17 февраля началась проверка документов претендентов, она займёт не более двух недель. Сами праймериз пройдут в несколько этапов: после интернет-голосования состоится голосование во время поездок в регионы и голосование на итоговом конгрессе демократических сил.

Партии — организаторы праймериз требуют, чтобы претенденты на пост президента выступали за независимость государства, за защиту социальных и экономических прав граждан, за разрыв соглашения о Союзном государстве Белоруссии и России, за вывод зарубежных военных объектов с территории страны и за развитие родного языка и культуры.

Как писал NEWS.ru, выборы президента Белоруссии состоятся 30 августа 2020 года, заявила руководитель Центральной избирательной комиссии республики Лидия Ермошина. Она отметила, что несмотря на летний период, к этому времени большинство граждан уже вернутся из поездок и будут находиться по месту своей официальной регистрации.