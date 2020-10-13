Оппозиционер Дылевский уехал из Белоруссии в Варшаву для своей безопасности

https://static.news.ru/photo/ff833556-0d47-11eb-8d42-fa163e074e61_660.jpg Сергей Дылевский Фото: hlyki/vk.com

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский покинул республику и уехал в Польшу. Мужчина опасается за свою безопасность. Об этом заявили в штабе экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

Член президиума Координационного совета Сергей Дылевский находится в данный момент в Варшаве. Он вынужден был покинуть Беларусь в связи с опасениями за свою безопасность, — говорится в группе Бабарико в социальной сети Instagram.

Дылевский оставался единственным членом президиума Координационного совета оппозиции, который оставался в Белоруссии и при этом был на свободе. Шесть остальных членов президиума либо уехали из страны, либо находятся под стражей как фигуранты уголовных дел. Ранее Дылевский отбывал административный арест.

NEWS.ru писал, что оппозиционер был вынужден уволиться с Минского тракторного завода (МТЗ). Он рассказал, что руководство предприятия угрожало ему возможностью лишить работы родителей, которые также трудятся на МТЗ. 11 октября Дылевский заявил, что не собирается уезжать из республики.

Почти два месяца в Белоруссии продолжаются акции протеста против результатов выборов президента. Выходящие на улицы люди считают, что выборы были сфальсифицированы и на них победу одержал не действующий глава государства Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Координационный совет оппозиции был создан вскоре после начала протестов.