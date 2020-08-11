ОМОН начал штурмовать жилые дома в Минске

https://static.news.ru/photo/965d6634-dc0d-11ea-8fd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Сотрудники ОМОН штурмуют подъезды жилых домов в Минске. Они пытаются при помощи тарана попасть в здания.

Силовики считают, что в домах могут скрываться участники акций протеста, передаёт «Sputnik Беларусь». Таким образом они действуют на проспекте Рокоссовского.

При этом активисты стараются перекрыть движение по автомобильной дороге.

Тем временем на проспекте Дзержинского силовики начали стрелять в людей резиновыми пулями, а в парке Михаила Павлова происходят стычки протестующих и ОМОНа.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.