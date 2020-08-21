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Очередная акция протеста пройдёт в Минске 23 августа

07:17, 23 августа 2020 13
Фото: Thibault Savary/Global Look Press

Сторонники белорусской оппозиции запланировали на 23 августа, воскресенье, шествие в центре столицы. Акция не санкционирована властями страны.

Мероприятие под названием «Марш новой Беларуси» начнётся в 14:00 мск на площади Независимости и пройдёт по одноимённому проспекту. Участники планируют озвучить властям свои требования, в числе которых освобождение всех задержанных в ходе предыдущих акций, «суд над виновными в пытках и убийствах» и уход Александра Лукашенко с поста президента, передаёт «Интерфакс».

Также участники запланированной акции предлагают владельцам машин параллельно организовать автопробег, а жителям остальных регионов страны — провести митинги синхронно.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, как бы он повёл себя, оказавшись на месте белорусского лидера Александра Лукашенко и столкнувшись с массовыми протестами несогласных с результатами выборов.

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