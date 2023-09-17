«Никаким »Вагнером« не размахиваем»: Лукашенко о миролюбии белорусов Лукашенко назвал белоруссов самой миролюбивой нацией в мире

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Белорусы являются самой миролюбивой нацией в мире, заявил глава страны Александр Лукашенко на выступлении, приуроченному к Дню народного единства, передает ТАСС. Он добавил, что никакой войны в современных условиях на территории Белоруссии не будет.

Потому что это невозможно. Мы — самая миролюбивая нация на земле. Ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями — «Вагнером » и так далее — мы не размахиваем и никому не угрожаем, — заявил Лукашенко.

В рамках выступления он также отметил, что Белоруссия не собирается вмешиваться в жизнь соседних государств. Однако президент добавил, что в случае агрессии против республики она не будет «рисовать каких-то красных, желтых, черных или голубых линий».

15 сентября Лукашенко в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что Россия, Белоруссия и КНДР могут подумать о сотрудничестве «на троих». Он подчеркнул, что у Белоруссии в отношениях с КНДР найдется «кусок работы» с учетом тех проблем, которые существуют.

Президенты России и Белоруссии начали переговоры в Сочи 15 сентября. Сообщалось, что основными темами станут международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике.