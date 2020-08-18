Названо число членов координационного совета оппозиции Белоруссии

https://static.news.ru/photo/e050b4aa-e174-11ea-9c06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Основной состав координационного совета белорусской оппозиции включает 70 человек. Об этом журналистам заявил член совета, юрист объединённого штаба Светланы Тихановской Максим Знак.

Координационный совет белорусской оппозиции не имеет политической программы, поскольку не ставит себе целью получить власть, — говорится в заявлении представителя совета.

По его словам, число 70 было принято в качестве количественного ограничения. Он подчеркнул, что многие члены гражданского общества, среди которых известные белорусы, пожелали стать членами совета.

Безусловно, каждому из них будет предоставлена возможность работать на благо разрешения ситуации, — отметил Знак.

Члены совета готовы общаться со всеми странами, включая Россию, Украину и ЕС. Также представители оппозиции считают, что Тихановская вернётся в Белоруссию в ближайшее время, сообщает ТАСС.

9 августа в Белоруссии прошли шестые по счёту выборы президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко был признан победителем. За него проголосовали 80,1% избирателей. Его основная соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов. Остальные участники выборов набрали менее 2%.

После объявления предварительных итогов в стране начались массовые акции протеста. Поддерживающие оппозицию люди посчитали, что итоги голосования были сфальсифицированы. Протесты в первые дни сопровождались жёсткими задержаниями, затем милиция перестала применять силу.

В настоящее время в стране останавливают работу крупные бюджетообразующие заводы и небольшими предприятия. К забастовкам присоединяются деятели культуры, искусства, медики, строители и многие другие.

NEWS.ru писал, что Лукашенко обвинил оппозицию в попытке захвата власти. Глава государства пообещал принять адекватные меры, чтобы «остудить некоторые горячие головы».