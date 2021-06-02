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Андрей Белоусов
Мнение

Нахлобучка для Лукашенко

Россия продолжит платить за причуды «последнего диктатора Европы» в надежде получить Белоруссию, но не его
15:29, 02 июня 2021
Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press
NEWS.ru

Итак, первый вице-премьер Белоусов обогатил экономическую науку новым ёмким термином «нахлобучили». Металлурги, по его мнению, «нахлобучили» правительство на 100 млрд рублей, т.е. примерно $1,3 млрд. Теперь правительство хочет их в ответ нахлобучить на эту сумму. Всё логично.

В то же время Лукашенко тоже зря время не теряет. Для начала он «нахлобучил» себе на голову самолёт, потом вытряхнул из него Протасевича и нахлобучил на этого заговорщика наручники. Какая тут связь? Элементарно, Ватсон.

Теперь мы хотя бы знаем, куда пойдут деньги Магнитки-Череповца-Липецка. В оплату за Протасевича. Видимо, он того стоит.

Посредствующие звенья самоочевидны, но все же восстановлю их. Коварный Запад обрадовался самолёту, посаженному в Минске. Невежливо было бы с их стороны проигнорировать такой жест. «Счастье — это когда тебя замечают». «Батьку» заметили — жизнь удалась !

На закуску его разогрели санкциями «Белавиа» — но это пара пустяков, конечно. А вот сейчас читаем, что ЕС, вслед за США, «обсуждает» введение санкций против Белкалия, белорусской нефтехимии и т.д. В общем, если они этот пакет введут в полном объёме — Белоруссия заплатит за «фигуру высшего пилотажа» $5 млрд. Это, вроде бы — максимальная цена, которую может заплатить наш «воздушный гимнаст». Ну, а сколько ему выкатят в действительности — скоро узнаем. Своим карманом узнаем — ведь он эту цену по-братски выплачет на плече у «старшего брата» с восточной границы.

«Мы в ответе за тех, кого развратили».

Металлургов Кремль не развратил — это не прикольно. Зато усатого «кузена» развратил в дым. За 20 лет вбухали в колхоз «Братская помощь» $100 млрд (консервативная оценка). Поэтому будем продолжать: ведь «русские кого растлили — тех не бросают». Можно не сомневаться: Путин не бросит Лукашенко на съедение ЕС и Протасевичу. Пусть не все, но значительную часть евросанкций — если таковые будут — оплатит наша Щедрая Душа. Вот тут-то «металлургические доллары» и пригодятся — не на дивиденды же для акционеров (миллионы граждан России, кстати!) их тратить. АО «Россия» лучше переведет очередной братский дивиденд миноритарию Лукашенко. Сам погибай — а товарища нахлобучай !

Ок. Пока что всё логично: «Батька» порхает в небе Минска — Магнитка заплатит за его керосин.

Но вот вопрос: кроме радости от сознания своего Высокого Геополитического Бескорыстия, что ещё может получить Россия и Путин? Чем «Батька» в ответ может нас нахлобучить?

Популярна версия, что ЕС — вольно или невольно — гонит «Батьку» в путинский капкан. Белоруссия попадает во всё более беспросветную зависимость от России и в конце концов, Путин просто заставит Лукашенко совершить окончательную вынужденную «посадку» из страха перед ЕС.

Да... Вот это была бы нахлобучка — так нахлобучка !

Россия нахлобучила бы на себя: убыточный колхоз «Славянское Братство». Тут уж пахнет не $5 млрд, а десятками этих самых млрд. В Белоруссии, слов нет, есть отдельные изюминки — всё те же Белкалий, нефтехимия — но в общем огромном подгорелом пироге они просто тонут.

Далее. Среди 10 млн жителей Белоруссии допустим половина была бы рада — ну, понятно, если Россия им раза в полтора-два нахлобучит пенсии, зарплаты и т.д. Но немалая часть была бы мягко говоря не довольна. Белорусы меньше дорожат «суверенитетом» чем Россия — их государство новое, и уж точно «великим» они его не считают. Однако, и такую «госнезависимость» многие терять не хотят. Но главное — не эти сантименты, а то, что многие белорусы (особенно молодые и образованные) видят свое будущее отнюдь не в составе Единой России, а наоборот — в объединенной Европе. Русская нахлобучка кладет этим мечтам — конец. Будут ли они счастливы ?

Надеюсь, что хотя бы эту «последнюю нахлобучку» Путин сам себе не сделает. Лучше уж подарить Лукашенко очередные миллиарды, только бы хоть его самого за эти миллиарды не заполучить...

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