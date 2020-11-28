На воскресной акции протеста в Минске задержали около 250 человек

https://static.news.ru/photo/0167db36-3270-11eb-9995-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Милиционеры задержали во время воскресной акции протеста в Минске почти 250 человек. Об этом заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано около 250 граждан, — цитирует Ганусевич официальный сайт ГУВД.

Протестующие выходили на проезжую часть, чем блокировали движение автомобилей и общественного транспорта. Силовики были вынуждены вытеснить людей с дороги. Представитель ГУВД подчеркнула, что милиционеры неоднократно предупреждали участников акции протеста о недопустимости противоправных действий. Были задержаны наиболее активные участники.

Всего за прошедшую неделю силовики установили личности более 100 человек, которые ранее принимали участие в митингах и были до этого привлечены к ответственности, в том числе уголовной.

В Минске с 9 августа продолжаются акции протеста против победы Александра Лукашенко на выборах президента. Вышедшие на улицы люди считают, что выборы были сфальсифицированы, а победу одержала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Воскресные протестные акции стали уже традиционными, они собирают большое число участников.

Как писал NEWS.ru, ранее один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая находится под арестом, рассказала, при каких условиях она готова вести переговоры с действующим главой государства Александром Лукашенко.