16+

Рубрики

Медиа

Архив

Страны СНГ

На Украине предложили распустить Раду для разрешения кризиса

17:09, 31 октября 2020
Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роспуск Верховной рады и проведение досрочных парламентских выборов помогут Украине справится с конституционным кризисом. С таким заявлением обратился к президенту Владимиру Зеленскому глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Вам, уважаемый господин президент, надо принять решение о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов в Верховную раду Украины. Это единственный путь для того, чтобы новая Верховная рада и те, кто в неё изберутся, получили истинное доверие людей, которые смогут изменить жизнь наших людей к лучшему, которые смогут построить успешную страну. В этом сегодня заключается выход из той ситуации, в которую мы все вместе попали,цитирует канал «112 Украина» главу оппозиционной фракции.

Медведчук подчеркнул, что местные выборы, прошедшие на днях на Украине, показали, что уровень поддержки пропрезидентской партии «Слуга народа» значительно упал по сравнению с 2019 годом. Он также сослался на данные социологических опросов, согласно которым 45% граждан Украины поддерживают проведение досрочных парламентских выборов.

Как писал NEWS.ru, экс-президент Украины Пётр Порошенко предложил пять шагов по выходу страны из конституционного кризиса. Помимо прочего, он выступил за немедленное принятие закона, восстанавливающего уголовную ответственность за умышленное сокрытие сведений о реально имущественном положении, а также прозрачный конкурс на должности судей Конституционного суда.

Владимир Зеленский 30 октября внёс в парламент проект закона о признании ничтожным решения Конституционного суда об изменениях в антикоррупционном законодательстве и досрочном прекращении полномочий состава КС.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео