На Украине предложили распустить Раду для разрешения кризиса

https://static.news.ru/photo/2eb6f8cc-1b84-11eb-bee4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роспуск Верховной рады и проведение досрочных парламентских выборов помогут Украине справится с конституционным кризисом. С таким заявлением обратился к президенту Владимиру Зеленскому глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Вам, уважаемый господин президент, надо принять решение о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов в Верховную раду Украины. Это единственный путь для того, чтобы новая Верховная рада и те, кто в неё изберутся, получили истинное доверие людей, которые смогут изменить жизнь наших людей к лучшему, которые смогут построить успешную страну. В этом сегодня заключается выход из той ситуации, в которую мы все вместе попали, — цитирует канал «112 Украина» главу оппозиционной фракции.

Медведчук подчеркнул, что местные выборы, прошедшие на днях на Украине, показали, что уровень поддержки пропрезидентской партии «Слуга народа» значительно упал по сравнению с 2019 годом. Он также сослался на данные социологических опросов, согласно которым 45% граждан Украины поддерживают проведение досрочных парламентских выборов.

Как писал NEWS.ru, экс-президент Украины Пётр Порошенко предложил пять шагов по выходу страны из конституционного кризиса. Помимо прочего, он выступил за немедленное принятие закона, восстанавливающего уголовную ответственность за умышленное сокрытие сведений о реально имущественном положении, а также прозрачный конкурс на должности судей Конституционного суда.

Владимир Зеленский 30 октября внёс в парламент проект закона о признании ничтожным решения Конституционного суда об изменениях в антикоррупционном законодательстве и досрочном прекращении полномочий состава КС.