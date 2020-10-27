На Лукашенко обрушилась вторая волна стачек

В Республике Беларусь продолжаются массовые забастовки, объявленные оппозицией после того, как Лукашенко не принял её ультиматум. К рабочим промышленных предприятий, которые уже проводили стачки в августе и сентябре, активно присоединяются студенты, бизнесмены и работники IT-сферы. Белорусский президент, традиционно пытающийся преуменьшить масштаб протестов, в свою очередь, пригрозил бастующим увольнениями и отчислениями.

По мнению Лукашенко, республика в данный момент сталкивается уже не только с информационными, но и с террористическими угрозами. Об этом он заявил 27 октября в ходе совещания по подготовке 6-го Всебелорусского народного собрания. В дестабилизации ситуации президент привычно обвинил западные силы, а именно Польшу и Литву. На них же он возложил ответственность за забастовки, которые эти страны якобы инициируют через деятельность протестных «ячеек», и отметил, что массового характера стачки не носят.

Мы же знаем, что эти 10–12 человек — ядро, — которые попали на этот завод, они проплачены, им до сих пор платят из Польши, Литвы. Идут по открытым, закрытым каналам деньги, мы не все можем отследить, — заявил Лукашенко.

По словам президента, те, кто хочет бастовать, должны быть уволены. Высказался он и о протестующих студентах (а в консолидированных акциях участвуют учащиеся многих вузов республики) — их, считает Лукашенко, необходимо отчислить и отправить «в армию или на улицу».

Такая риторика белорусского руководителя не стала сюрпризом — ещё во время прошлых стачек он обещал «повесить замок» на те предприятия, где сотрудники не хотят работать. Однако подобный радикальный подход выглядит опасным для самого Лукашенко.

Бастуют сейчас не только работники системообразующих заводов, но и специалисты из Парка высоких технологий, республиканского IT-кластера, снискавшего хвалебные отзывы за рубежом и являющегося, по заявлению самого белорусского руководства, ключевым элементом «по созданию инновационной экономики». Также к ним присоединились представители сферы услуг, частные предприниматели, которые просто закрывают свои заведения. Эта позиция, конечно, влечёт за собой убытки для них самих, но в то же время бьёт и по доходам в бюджет страны, лишая власть налоговых поступлений и ослабляя её. Основная опора Лукашенко, как известно, — это щедро умасленные зарплатами и льготами силовики. Но при продолжении забастовок ему просто нечем будет им платить.

Против Лукашенко играет и фактор сплочённости оппозиционных сил. С нарастанием протестов белорусские диаспоры по всему миру начали собирать средства для поддержки тех, кто из-за своей позиции потерял работу или же не получает зарплату, предпочитая бастовать. С этой целью, в частности, был создан фонд солидарности BYSOL, который запустил кампанию #YouStrikeWeWork: «Пока вы бастуете — мы работаем!»

ТАСС

Как рассказала в беседе с NEWS.ru менеджер фонда по работе с медиа и СМИ Ирина, идея этой инициативы заключается в том, что белорусы, живущие за пределами страны, перечисляют свой ежедневный заработок за каждый день забастовки. При этом к кампании присоединяются не только жители зарубежья, но и те, кто, оставаясь в республике, по той или иной причине не может присоединиться к забастовке — например, врачи, — и просто люди, сочувствующие протестующим и также требующие ухода Лукашенко. Только в рамках этой кампании уже собрано больше €0,5 млн (а всего фонд собрал более €2 млн).

На данный момент BYSOL помог более чем 600 гражданам, 10 стачкомам заводов — сумма выплат по состоянию на 26 октября составила €1 042 377 — и продолжает оказывать финансовую поддержку пострадавшим от действий режима. И это касается именно экономических репрессий со стороны нанимателя, в то время как штрафы, лечение, услуги психологов и прочее оплачивают другие организации (например, BYHELP).

По мнению представителей фонда, расчёт Лукашенко на то, что репрессивные меры вроде увольнений снизят протестную активность, заведомо неверен.

Основываясь на опыте прошлых месяцев, можно сказать, что любой недружественный к людям шаг — агрессия, силовое подавление мирного протеста, экономические репрессии — лишь активизирует новые слои общества. Так было в августе, это же происходит и сейчас, — напомнила собеседница NEWS.ru.

Под репрессии со стороны власти попадает всё больше людей, действия режима затрагивают — прямо или опосредованно — почти каждого. И в этих условиях протестное движение и забастовки только усилятся, отмечают в фонде.