На границе с Ираном заработали вернувшиеся под контроль Баку погранзаставы

https://static.news.ru/photo/589d26ec-1aea-11eb-9cb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Азербайджан восстановил контроль над всей границе с Ираном. Вернувшиеся под контроль Баку погранзаставы снова работают.

Пограничники 30 октября подняли флаг Азербайджана над четырьмя КПП в деревнях Солтанлы, Халафлы, Худаферин, Гумлаг, расположенных на территориях Джебраильского и Зангеланского районов страны. Сотрудники погранзастав с азербайджанской стороны приступили к несению службы, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что под контроль Азербайджана перешли 132 километра границы. В агентстве отметили, что к деревням протягивают ЛЭП, на дорогах расставляют знаки с азербайджанскими названиями деревень.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее, как писал NEWS.ru, Минобороны Армении подтвердило, что армия Азербайджана установила контроль над населённым пунктом Кубатлы (Губадлы) в Нагорном Карабахе.