На границе Киргизии и Таджикистана возобновилась перестрелка

https://static.news.ru/photo/48f2bc74-a989-11eb-abc9-96000091f725_660.jpg Фото: turmush.kg

На границе Таджикистана и Киргизии вновь начали стрелять. Об этом сообщает киргизское издание 24.kg со ссылкой на УВД Баткенской области.

Уже есть пострадавшие: ранения получили сотрудники милиции. Уточняется, что стрельба ведётся в Лейлекском районе.

В социальных сетях сообщается, что граждане Таджикистана начали захватывать сёла на территории Киргизии. При этом в УВД Киргизии не стали подтверждать или опровергать эту информацию.

По последним данным, в результате конфликта погибли 13 жителей Киргизии, ещё 134 человека пострадали, таджикская сторона сообщила о трёх погибших и десятках раненых. Россиян среди них нет, заявили в посольстве. По данным МВД Киргизии, утром 30 апреля ситуация на границе стабильная, сотрудники милиции обеспечивали общественный порядок.

Конфликт вспыхнул 28 апреля, когда таджикская сторона решила установить камеры видеонаблюдения на опоры ЛЭП у водозабора «Головной» в Баткенской районе. Жители Киргизии оказались недовольны произошедшем, стороны начали забрасывать друг друга камнями. На следующий день конфликт возобновился с новой силой, в нём стали участвовать военные с обеих сторон, которые начали вести перестрелку. Обстановка характеризуется как напряжённая.

Главы МИД Киргизии и Таджикистана вечером 29 апреля договорились о прекращении огня. Была создана рабочая группа для разрешения конфликта.