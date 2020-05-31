МВД Белоруссии: ситуация в стране накануне выборов «серьёзно накаляется»

https://static.news.ru/photo/12227a60-a37a-11ea-bf43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Evgeny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич заявил, что обстановка перед выборами президента страны серьёзно накалилась.

Мы констатируем, что ситуация накануне выборов серьезно накаляется, — отметил Казакевич в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, «речь идёт не о каких-то разовых нарушениях общественного порядка или избирательного законодательства». Однако председатели избирательных комиссий, которые проводили выборы в парламент, получают угрозы. Злоумышленников даже не смущает тот факт, что комиссии на нынешние выборы ещё не сформированы. Ведомство пообещало бороться с подобными угрозами.

Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа 2020 года. До 19 июня граждане республики могут собирать подписи для выдвижения кандидатов на государственный пост. Массовый сбор подписей стартовал в Минске в 12:00. Очередь к пункту растянулась более чем на один километр. По подсчётам Белорусского Хельсинкского комитета, в ней находится около 2100 человек.

Как информировал NEWS.ru, нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что голосование пройдёт в соответствии с конституционными сроками.