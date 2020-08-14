МВД Белоруссии признало переполненность СИЗО

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что в ведомстве озабочены переполненностью СИЗО в стране. По её словам, руководство делает всё возможное для «разрешения создавшейся ситуации»
Сейчас силовики отпустили больше двух тысяч человек и процесс освобождения белорусов идёт непрерывно,
Этот процесс идёт непрерывно, продолжается и сейчас. Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы, — подчеркнула она.
Чемоданова отметила, что протесты 13 августа стали самыми спокойными за последние дни. Большинство акций были мирными, а участники цепочек солидарности по всей стране выражали всеобщее стремление к решению проблем ненасильственными методами.
Однако в некоторых случаях протесты носили «агрессивный характер».
Так, в Витебске телесные повреждения были причинены сотруднику органов внутренних дел, камнем повреждён служебный автомобиль. В настоящее время осуществляется правовая оценка действиям нарушителей, — добавила она.
Кроме того, силовики проводят проверку после размещения в Интернете оскорбительных материалов по отношению к сотрудникам милиции Гродненского региона и угроз их близким.
Всего за эти сутки было составлено 102 протокола об административном нарушении, — заключила она.
Ранее NEWS.ru писал, что задержанные, которых начали постепенно отпускать из ИВС в Минске, рассказывают о творящемся там беспределе со стороны силовиков. Омоновцы не жалели никого, били дубинками всех подряд, задержанные рассказывают о «море крови» в СИЗО. Особенно тяжело пришлось женщинам.
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших.
Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.
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