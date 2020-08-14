МВД Белоруссии признало переполненность СИЗО

https://static.news.ru/photo/774294ba-de22-11ea-8482-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что в ведомстве озабочены переполненностью СИЗО в стране. По её словам, руководство делает всё возможное для «разрешения создавшейся ситуации»

Сейчас силовики отпустили больше двух тысяч человек и процесс освобождения белорусов идёт непрерывно, говорится в её Telegram-канале.

Этот процесс идёт непрерывно, продолжается и сейчас. Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы, — подчеркнула она.

Чемоданова отметила, что протесты 13 августа стали самыми спокойными за последние дни. Большинство акций были мирными, а участники цепочек солидарности по всей стране выражали всеобщее стремление к решению проблем ненасильственными методами.

Однако в некоторых случаях протесты носили «агрессивный характер».

Так, в Витебске телесные повреждения были причинены сотруднику органов внутренних дел, камнем повреждён служебный автомобиль. В настоящее время осуществляется правовая оценка действиям нарушителей, — добавила она.

Кроме того, силовики проводят проверку после размещения в Интернете оскорбительных материалов по отношению к сотрудникам милиции Гродненского региона и угроз их близким.

Всего за эти сутки было составлено 102 протокола об административном нарушении, — заключила она.

Ранее NEWS.ru писал, что задержанные, которых начали постепенно отпускать из ИВС в Минске, рассказывают о творящемся там беспределе со стороны силовиков. Омоновцы не жалели никого, били дубинками всех подряд, задержанные рассказывают о «море крови» в СИЗО. Особенно тяжело пришлось женщинам.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.