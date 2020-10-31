МО Азербайджана показал кадры уничтожения боевой техники Армении

https://static.news.ru/photo/d36052e4-1b78-11eb-81a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Азербайджанская армия 31 октября уничтожила большое количество армянской боевой техники в Карабахе. Удары наносили с использованием беспилотников.

На кадрах, распространённых пресс-службой Министерства обороны Азербайджана, видно, как точными огневыми ударами по противнику были уничтожены три танка, одна РСЗО «Град», грузовик с боеприпасами и три пушки-гаубицы на боевой позиции и на прицепе. Армянская сторона конфликта понесла потери и в живой силе.

Как писал NEWS.ru, Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные доставляют в зону конфликта в Карабахе фосфорные снаряды. Их могут применить против азербайджанских военных или использовать для дезинформации о якобы использовании запрещённых видов оружия ВС Азербайджана. В Ереване отрицают использование фосфора.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.