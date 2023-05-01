Минтранс Белоруссии: сошедший с рельсов под Брянском поезд принадлежал БЖД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грузовой состав, сошедший в результате взрыва с рельсов в районе перегона Унеча — Рассуха Брянской области, принадлежал Белорусской железной дороге, сообщается в Telegram-канале Минтранса республики. В ведомстве уточнили, что крушение потерпели 8 из 78 вагонов, локомотивная бригада не пострадала.

Сегодня в 10:17 на 136-м км перегона Унеча — Рассуха в 50 м от грузового поезда № 2528 формирования Белорусской железной дороги сработало неустановленное взрывное устройство, — говорится в сообщении.

Поезд следовал со станции Гомель назначением на станцию Брянск.

Сейчас на месте случившегося работает пожарный поезд станции Унеча Московской железной дороги. Кроме того, для оказания помощи назначен восстановительный поезд «Гомель». В расследовании произошедшего примут участие представители РУП «Гомельское отделение БЖД».

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на железнодорожных путях по направлению Унеча — Рассуха сработало взрывное устройство, в результате чего с рельсов сошел поезд, состоящий из 60 вагонов. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал.

По информации Telеgram-канала Mash, мощность взрывного устройства составила не менее 200 граммов в тротиловом эквиваленте.