Минские силовики применили помповые ружья на акции протеста

https://static.news.ru/photo/525f7158-dcd4-11ea-b1a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Сотрудники спецназа применили помповые ружья на акции протеста в Минске. Таким образом они хотели напугать активистов.

Инцидент произошёл у станции метро «Уручье», передаёт РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. В результате силовикам удалось оттеснить протестующих.

Днём в этом месте выступали женщины и спецназ уходил, однако к вечеру появились и мужчины, которые кричали «Уходи» и «Живёт Беларусь», а силовики вернулись. Спецназовцы встали на обеих сторонах проспекта Независимости, а также к месту приехала техника для перевозки людей.

Увидев силовиков, активисты спустились вдоль проспекта в сторону. В этот момент спецназ применил помповые ружья. Люди начали убегать, кидая в сторону силовиков бутылки из урн.

По данным журналистов, прямых столкновений и задержаний зафиксировано не было.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По предварительным данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали чуть более 80% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — около 10%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.