Минские силовики применили помповые ружья на акции протеста

Сотрудники спецназа применили помповые ружья на акции протеста в Минске. Таким образом они хотели напугать активистов.
Инцидент произошёл у станции метро «Уручье»,
Днём в этом месте выступали женщины и спецназ уходил, однако к вечеру появились и мужчины, которые кричали «Уходи» и «Живёт Беларусь», а силовики вернулись. Спецназовцы встали на обеих сторонах проспекта Независимости, а также к месту приехала техника для перевозки людей.
Увидев силовиков, активисты спустились вдоль проспекта в сторону. В этот момент спецназ применил помповые ружья. Люди начали убегать, кидая в сторону силовиков бутылки из урн.
По данным журналистов, прямых столкновений и задержаний зафиксировано не было.
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По предварительным данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших.
Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.
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