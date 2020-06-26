Минск запросил информацию у Швейцарии о «счёте» сына Лукашенко

https://static.news.ru/photo/72565192-b7af-11ea-aa0c-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что власти официально запросили у Швейцарии информацию о якобы счёте сына Александра Лукашенко на $840 млн.

Мы запросили официальную информацию швейцарской стороны на сей счёт, надеемся, что они предоставят её нам. Более того, вчера у меня была возможность разговора с главой государства, и я попросил половину из этой суммы, если найдём, то передать посольству на развитие внешнеэкономической, внешнеторговой деятельности со Швейцарской Конфедерацией. Если найдём. Он пообещал, — отметил политик.

При этом он напомнил, что швейцарский банк уже опроверг эту информацию. Однако белорусская сторона хочет получить документальное подтверждение, передаёт «Интерфакс».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что состояние старшего сына Александра Лукашенко Виктора в 2012 году составляло около $840 млн. Все деньги находятся в швейцарском банке. Данная сумма равна примерно 1,5% ВВП страны.

25 июня в швейцарском Credit Suisse заявили, что появившаяся в Сети информация о том, что сын президента Белоруссии хранит все свои деньги в Швейцарии, не соответствует действительности. Банк отрицает наличие счёта, который может принадлежать Виктору Лукашенко.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя слухи о «многомиллионном состоянии» своего сына, заявил, что эта ложная информация «подбрасывается структурами „бабичевскими“, „незыгарями“ из России».

Недавно в Белоруссии удалось сорвать масштабный план по дестабилизации страны накануне выборов. По словам Лукашенко, были «сорваны маски» с «кукловодов» за пределами страны.

В республике в настоящее время проходит кампания по выборам президента. Нынешний лидер баллотируется на шестой срок.

Как стало известно, претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард задержаны для дачи показаний. Адвокатов к ним не пустили. По словам юристов, им своевременно не сообщили, в рамках какого дела проходят допросы и какой орган ведёт расследование. Позднее в КГК проинформировали, что экс-банкир задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Бабарико якобы был организатором преступной схемы. Вместе с ним также задержаны 20 человек, которые дают показания.

Как считает сам финансист и политик, уголовные дела в отношении сотрудников банка «носят заказной политический характер». При этом Бабарико не проходит по ним ни в каком статусе. Он также сообщал, что задержания его знакомых и друзей являются «кампанией устрашения» и «рейдерским захватом» банка.

17 июня представители Бабарико заявили, что их избирательный счёт заблокирован. Об этом сотрудники узнали при попытке заплатить из этих средств. Работники государственного Беларусбанка заявили, что все операции по реквизитам арестованы. На счету было больше 100 тысяч белорусских рублей (примерно 2,9 млн рублей). В штабе считают, что арест не позволяет в полной мере реализовать избирательные права. Там хотят пожаловаться в правоохранительные органы на неправомерность такого запрета. При этом арест не отразится на деятельности организации.