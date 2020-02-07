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Власти Белоруссии и России формируют общий список невыездных граждан. Об этом рассказал начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

Стороны к 1 марта намерены завершить формирование общего списка невыездных граждан, — отметил Бегун в ходе заседания межгосударственной рабочей группы по миграционным вопросам.

Представитель белорусского МВД добавил, что Москва и Минск также договорились подготовить общее соглашение, которое будет регламентировать вопросы обмена информации в области миграции в отношении собственных граждан.

В свою очередь начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Дмитрий Демиденко заявил, что страны могут заключить спортивное соглашение, которое позволит гражданам третьих стран осуществлять транзит через территорию России и Белоруссии для участия в международных мероприятиях, пишет БелТА.

Как писал NEWS.ru, к январю 2021 года страны должны создать единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицировать учёт собственности. Также Москва и Минск намерены сформировать единые соцгарантии, объединить банковский надзор (он будет работать с двумя центробанками), создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и госрегулирование отраслей.