Минобороны РФ предупредило о готовящихся провокациях ВСУ

Служба безопасности Украины готовит провокации с постановочными роликами о массовых жертвах среди гражданского населения страны, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передаёт ТАСС. В украинских городах проведены постановочные видеосъёмки с якобы «массовыми жертвами» среди гражданского населения. Эти ролики распространяются через подконтрольные Киеву Telegram-каналы и социальные сети для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах, уточнил представитель министерства.

Особо хочу подчеркнуть: Вооружённые силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает, — добавил генерал.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации по защите Донбасса. Он заявил, что принял такое решение с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинским военным российский президент призвал их немедленно сложить оружие и идти домой.

После начала операции в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что спецоперация России не угрожает мирным жителям, а точечные удары наносятся по военным объектам Украины — местам дислокации ПВО и авиации. В Минобороны также передали данные разведки, что подразделения ВСУ массово покидают позиции, бросая вооружение.