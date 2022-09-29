Минобороны Белоруссии заявило об отсутствии в стране мобилизации

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Минобороны Белоруссии заявило об отсутствии в стране мобилизации и о плановом характере военных сборов, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что повестки, которые получают граждане страны, «информируют их об участии в плановых мероприятиях».

В настоящее время в вооруженных силах Республики Беларусь мероприятия мобилизации не проводятся. Повестки, приходящие гражданам Республики Беларусь из военных комиссариатов по месту жительства, информируют их об участии в плановых мероприятиях. В стране нет необходимости проведения мобилизационных мероприятий, — отмечается в сообщении.

Президент республики Александр Лукашенко заявил, что население Белоруссии не будет мобилизовано для участия в военной операции на Украине. По его словам, слухи о мобилизации дают внешние источники, которые пытаются «уцепиться хоть за что-то, чтобы создать ситуацию». Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил об отсутствии необходимости мобилизации в республике. Он отметил, что страна выполняет поставленные цели по обороне.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию.