Минобороны Азербайджана: военные не берут на прицел гражданское население

https://static.news.ru/photo/3552b3be-190a-11eb-ad61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Global Look Press

Азербайджанская армия никогда не берёт на прицел гражданское население. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана.

Распространённая армянской стороной информация о якобы ракетном обстреле Шуши и Ханкенди (Степанакерт. — NEWS.ru) азербайджанской армией является ложной. В очередной раз заявляем, что азербайджанская армия никогда не подвергает обстрелу гражданское население, — цитирует РИА Новости пресс-службу оборонного ведомства.

Военные подчеркнули, что Баку соблюдает режим прекращения огня.

Ранее в военном ведомстве страны заявили, что ВС Армении обстреляли город Барда в Нагорном Карабахе. Причинён ущерб гражданской инфраструктуре, есть погибшие и раненые, но точных данных о результатах обстрела пока нет.

Как писал NEWS.ru, в результате обстрелов с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе погибли 69 мирных жителей, сообщала азербайджанская сторона.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.