Минобороны Азербайджана опровергло причастность к ранению двух человек

Фото: mod.gov.az

Минобороны Азербайджана опровергло причастность своих военных к ранению двух человек на Шушинском направлении. В Баку информацию о обстреле категорически опровергли, назвав ее совершенно безосновательной и не соответствующей действительности, сообщает в Telegram «Интерфакс-Азербайджан».

Информация о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь в Шушинском направлении, в результате чего получили ранения два человека, совершенно безосновательна и не соответствует действительности, — цитирует агентство военное ведомство Азербайджана.

Также в азербайджанском Минобороны выразили сожаление, что миротворческий контингент Российской Федерации пренебрежительно относится к обращениям по поводу использования «вымышленных армянских топонимов». Баку призвал не использовать в официальных сообщениях «неверные выражения».

Ранее в Минобороны России сообщили, что два человека были ранены в результате обстрела азербайджанской стороной поста вооруженных формирований Карабаха в Шушинском районе. В ведомстве добавили, что командование российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской стороной проводит разбирательство инцидента.