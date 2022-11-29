Минобороны России сообщило о ранении двух человек в Карабахе МО России: два человека ранены в Карабахе в результате нарушения режима прекращения огня

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В Минобороны России сообщили, что два человека были ранены в результате обстрела азербайджанской стороной поста вооруженных формирований Карабаха в Шушинском районе. В ведомстве добавили, что командование российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской стороной проводит разбирательство инцидента, передает ТАСС.

Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В Шушинском районе азербайджанской стороной из стрелкового оружия обстрелян пост вооруженных формирований <...>, в результате чего ранения получили два человека, — говорится в заявлении Минобороны.

29 ноября Минобороны Армении сообщило, что один из армянских военнослужащих получил огнестрельное ранение на боевой позиции, расположенной в восточной части армяно-азербайджанской границы. Минобороны Азербайджана опровергло причастность азербайджанских военных к перестрелке на границе с Арменией и ранению армянского военнослужащего.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил ВС Азербайджана в стрельбе по армянам в Карабахе, когда они занимаются сельхозработами. Таким образом политик отреагировал на сообщение Минобороны РФ о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня в Аскеранском районе Карабаха в зоне ответственности миротворцев.