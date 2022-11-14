Пашинян обвинил ВС Азербайджана в стрельбе по мирным жителям в Карабахе

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил ВС Азербайджана в стрельбе по армянам в Карабахе, когда они занимаются сельхозработами. В своем аккаунте в Twitter он отметил, что после заключения трехстороннего соглашения 9 ноября 2020 года в регионе были убиты трое гражданских, еще 16 получили ранения.

Aзербайджан называет армян Карабаха «нашими гражданами» и в то же время стреляет в них, когда они занимаются сельскохозяйственными работами. Три мирных жителя были убиты и 16 ранены с 9 ноября 2020 года при 54 случаях покушения на убийство. Является ли это реализацией нарратива Азербайджана, когда говорится, что «проблема Карабаха решена?» — написал Пашинян.

Таким образом политик отреагировал на сообщение Минобороны РФ о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня в Аскеранском районе Карабаха в зоне ответственности миротворцев. В бюллетене ведомства говорилось о том, что 12 ноября двое жителей близ села Храморт, занимавшиеся сельскохозяйственными работами, были обстреляны ВС Азербайджана. В результате один гражданский получил легкое ранение.

В конце октября по итогам саммита в Сочи был подписан трехсторонний документ, принятый президентом России Владимиром Путиным, лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении. В нем подчеркивалась важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Стороны отметили ключевой вклад в решение проблемы российских миротворцев и востребованность их усилий по стабилизации обстановки в регионе.