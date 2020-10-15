МИД РФ готов содействовать легитимным органам власти Киргизии

Глава МИД РФ Сергей Лавров обеспокоен развитием ситуации в Киргизии. Москва готова к продолжению содействия легитимным органам власти республики, заявил он в телефонном разговоре со своим киргизским коллегой Русланом Казакбаевым.
Лавров подчеркнул готовность российской стороны к продолжению содействия легитимным органам власти Киргизии в интересах её скорейшей стабилизации и возвращения в конституционное русло, — говорится в сообщении МИД РФ.
В ведомстве добавили, что министры выразили обоюдную заинтересованность в продолжении плодотворного сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение уйти в отставку. Это произошло на фоне акций протеста, которые охватили Бишкек после парламентских выборов, прошедших в республике 4 октября.
Ранее NEWS.ru писал, что Россия приостановила финансовую помощь Киргизии. Она будет возобновлена, когда все государственные структуры республики заработают в штатном порядке.