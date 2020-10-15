МИД РФ готов содействовать легитимным органам власти Киргизии

https://static.news.ru/photo/da42a088-0ed7-11eb-9a44-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: МИД России

Глава МИД РФ Сергей Лавров обеспокоен развитием ситуации в Киргизии. Москва готова к продолжению содействия легитимным органам власти республики, заявил он в телефонном разговоре со своим киргизским коллегой Русланом Казакбаевым.

Лавров подчеркнул готовность российской стороны к продолжению содействия легитимным органам власти Киргизии в интересах её скорейшей стабилизации и возвращения в конституционное русло, — говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве добавили, что министры выразили обоюдную заинтересованность в продолжении плодотворного сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение уйти в отставку. Это произошло на фоне акций протеста, которые охватили Бишкек после парламентских выборов, прошедших в республике 4 октября.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия приостановила финансовую помощь Киргизии. Она будет возобновлена, когда все государственные структуры республики заработают в штатном порядке.