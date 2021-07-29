МИД Молдавии отозвал посла из России

Посол Молдавии в России Владимир Головатюк был вызван в Кишинёв для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии. Об этом заявил глава пресс-службы Министерства иностранных дел республики и европейской интеграции Даниэл Водэ. Его слова приводит ТАСС.
Водэ отметил, что отзыв Головатюка не касается отношений между Россией и Молдавией. В ходе консультаций будет дана оценка работе посла.
По данным портала Enews.md, Головатюк оказался вовлечён в скандал сексуального характера. Одна сотрудница посольства обвинила мужчину в домогательствах. При этом в МИД Молдавии подчеркнули, что воздержатся от комментариев до разъяснения всех обстоятельств дела.
Ранее в Молдавии завершились досрочные парламентские выборы. По имеющимся данным, явка на выборы составила 33,3%. Они признаны состоявшимися. Граждане выбирали депутатов на следующие четыре года. Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, получила по итогам досрочных выборов в парламент 52,8% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство.