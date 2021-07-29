МИД Молдавии отозвал посла из России

Посол Молдавии в России Владимир Головатюк был вызван в Кишинёв для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии. Об этом заявил глава пресс-службы Министерства иностранных дел республики и европейской интеграции Даниэл Водэ. Его слова приводит ТАСС.

Водэ отметил, что отзыв Головатюка не касается отношений между Россией и Молдавией. В ходе консультаций будет дана оценка работе посла.

По данным портала Enews.md, Головатюк оказался вовлечён в скандал сексуального характера. Одна сотрудница посольства обвинила мужчину в домогательствах. При этом в МИД Молдавии подчеркнули, что воздержатся от комментариев до разъяснения всех обстоятельств дела.