МИД Белоруссии ответил на обвинения в создании миграционного кризиса

Минск считает бездоказательными обвинения высокопоставленных представителей Евросоюза в создании миграционного кризиса на границе с Литвой. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Его слова приводит ТАСС.

Глаз напомнил, что Белоруссия ещё в апреле этого года предлагала Евросоюзу провести консультации по вопросам миграции, но пока из ЕС не поступило ответа. Он подчеркнул, что ведомство изучает высказывания представителей ЕС о проблеме миграции.

Мы внимательно читаем все подобные заявления и никак не можем найти в них ни подлинное желание решать проблему, ни логику или здравый смысл, — сказал Глаз.

Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями из-за использования мигрантов в политических целях. Европейские политики заявили, что собираются эффективно управлять миграционными потоками для защиты своих внешних границ.

28 июля стало известно, что за сутки литовские пограничники задержали 171 нелегального мигранта. Это является своеобразным рекордом. Нарушители были пойманы на пограничной территории в Шальчининкайском районе страны.

Ранее сообщалось, что в Литве пограничники в ночь на 3 августа выдворили силой в Белоруссию группу нелегальных мигрантов из Ирака и Камеруна. Против них применялись дубинки и электрошокеры.