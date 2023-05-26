МИД Армении: Ереван не намерен подписывать мирный договор с Баку в Кишиневе МИД Армении: подписание мирного договора с Баку на встрече в Кишиневе 1 июня не планируется

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Никол Пашинян

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила в беседе со Sputnik Армения, что Ереван не планирует подписывать мирный договор с Баку на встрече Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня. По ее словам, обсуждение соглашения между странами продолжается.

Обсуждения вокруг нормализации отношений Армении и Азербайджана, в частности соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений», продолжаются. Как мы неоднократно отмечали, армянская сторона будет готова к подписанию соглашения в тот момент, когда будут четко сформулированы решения ключевых проблем. <...> В повестке встречи в Кишиневе подписания упомянутого соглашения не предусмотрено, — подчеркнула представитель МИД.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее выразил надежду на скорое подписание мирного договора с Азербайджаном. Он предположил, что это произойдет 1 июня в ходе встречи в Кишиневе.

Ранее сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина, азербайджанского лидера Ильхама Алиева и Пашиняна, кaк и предполагали эксперты NEWS.ru, не принесла прорыва.

На согласование проекта мирногo договора стороны так и не вышли. Более того, по итогам переговорoв не было объявлено о подписании промежуточных документов, которые могли бы его приблизить. Вместо этого Москва, Ереван и Баку догoворились организовать встречу вице-премьеров, чтoбы те «сняли не зачищенные пока вопросы».

25 мая Пашинян заявил в ходе выступления на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Алиев в ответ сообщил, что Баку не имеет территориальных претензий к Еревану.