Мэрия Минска отказала в проведении «Бессмертного полка»

https://static.news.ru/photo/03214dfc-aedc-11eb-807e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэрия Минска отказала ряду общественных объединений в проведении 9 мая отдельного шествия в рамках акции «Бессмертный полк». Желающим предложено в этот день присоединиться к возложению цветов на площади Победы, сообщает РИА Новости.

На наше обращение с просьбой разрешить 9 мая 2021 года в городе Минске шествие «Бессмертного полка» дан отказ, но предложено принять участие в церемонии возложения цветов к обелиску Победы на площади Победы в память о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом, — заявили представители левопатриотических объединений республики.

После отказа мэрии объединения призвали желающих возложить цветы собраться у здания Дома-музея первого съезда РСДРП. Людям посоветовали брать с собой фотографии участников Великой Отечественной войны, плакаты и флаги.

Ранее стало известно, что шествие участников акции «Бессмертный полк» в Таллине, намеченное на 9 мая, в этом году не состоится. Причиной стали ограничения, действующие в Эстонии на фоне пандемии коронавируса. Власти с 3 мая ввели некоторые послабления, разрешив проводить мероприятия на открытом воздухе. Однако участвовать в них могут не более 150 человек.