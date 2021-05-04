Эстония отказалась от «Бессмертного полка»

https://static.news.ru/photo/fba1a728-acd0-11eb-b391-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шествие участников акции «Бессмертный полк» в Таллине, намеченное на 9 мая, в этом году не состоится. Причиной стали ограничения, действующие в Эстонии на фоне пандемии коронавируса, передаёт РИА Новости со ссылкой на оргкомитет.

Власти с 3 мая ввели некоторые послабления, разрешив проводить мероприятия на открытом воздухе. Однако участвовать в них могут не более 150 человек, которые должны быть разбиты на более мелкие группы, не пересекающиеся между собой.

Организовать колонну в таком формате невозможно. Даже если у нас это и получилось бы, то другим людям невозможно было бы подойти к Бронзовому солдату. Ситуация получается патовая, — рассказал организатор акции Андрей Гончаров.

Он отметил, что для оргкомитета главное — здоровье людей. Проводить шествие, чтобы потом произошёл всплеск заболеваемости, он назвал нецелесообразным. Активист напомнил, что «вирус никуда не ушёл, статистика это доказывает».

Отдельно Гончаров подчеркнул, что в отказе от шествия нет политических причин.

Аналогичное решение, по его словам, принято и в Латвии.

Ранее стало известно, что в России шествие «Бессмертного полка» перенесли на лето, оно может состояться 24 июня, если эпидемиологическая ситуация улучшится. 9 мая акция состоится в онлайн-формате.