МЧС Армении сообщило о погибшем в результате взрыва в ТЦ

Фото: Андраник Казарян/РИА Новости

Сотрудники МЧС на месте взрыва у торгового центра «Сурмалу»

В результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване погиб один человек, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на предварительные данные МЧС республики. По сведениям ведомства, число пострадавших достигло 20 человек. На месте ЧП продолжают звучать взрывы.

Корреспондент Sputnik Армения, работающий на месте происшествия, рассказывает, что в настоящий момент экстренные службы и очевидцы помогают вывозить пострадавших. В больницы раненых людей доставляют не только на машинах скорой помощи, но и на попутных авто.

Кроме того, сообщается, что многие посетители «Сурмалу» и прохожие потеряли сознание. Сколько людей остается под завалами — пока неизвестно, однако очевидцы предполагают, что их число может быть значительным, поскольку ТЦ в выходные пользуется популярностью.

На месте происшествия находятся спикер парламента Ален Симонян и глава Службы госохраны СНБ Армении Саркис Ованнисян. Ранее туда выехал один из заместителей министра республики.

Об инциденте стало известно в 13:23 по местному времени. На месте работают шесть расчетов пожарно-спасательных отрядов, выехали еще 14, дежурит скорая помощь. Очевидцы сообщают, что взрываются фейерверки на складе пиротехники.