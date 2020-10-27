МcDonald’s поддержал Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/c4919132-1895-11eb-b545-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Азербайджанское подразделение популярной во всём мире американской сети фастфуда МcDonald’s поддержало действия Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе.

Об этом региональная часть франшизы заявила в своём аккаунте в Instagram. Ресторан, в частности, опубликовал фотографию развевающегося флага Азербайджана на фоне видов Карабаха и подписал её «Карабах — это Азербайджан».

Пусть наш флаг развевается над всеми родными землями Азербайджана, — гласит текстовая подпись к посту.

Как сообщал NEWS.ru, ранее 27 октября Азербайджан подал ходатайство в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в котором обратил внимание на действия Армении и призвал инстанцию принять меры.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов перед этим призвал власти Армении подтвердить своё стремление к миру посредством отвода войск.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.