МcDonald’s поддержал Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе

Азербайджанское подразделение популярной во всём мире американской сети фастфуда МcDonald’s поддержало действия Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе.
Об этом региональная часть франшизы
Пусть наш флаг развевается над всеми родными землями Азербайджана, — гласит текстовая подпись к посту.
Как сообщал NEWS.ru, ранее 27 октября Азербайджан подал ходатайство в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в котором обратил внимание на действия Армении и призвал инстанцию принять меры.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов перед этим призвал власти Армении подтвердить своё стремление к миру посредством отвода войск.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.