Массовое шествие педагогов началось в Минске

https://static.news.ru/photo/188c25f4-de30-11ea-908f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Демидов/vk.com

Минские учителя 14 августа присоединились к акции «Цепь солидарности» против результатов выборов президента Белоруссии.

Преподаватели прошли по тротуару проспекта Независимости от Белгосфилармонии до Белорусского педагогического университета. В руках они несут плакаты и таблички с надписями «Учителя против насилия», «Я учитель, а не фальсификатор», «Я учитель и хочу этим гордиться», передаёт Sputnik Беларусь.

На протяжении нескольких дней в разных городах Белоруссии граждане выстраиваются в «цепи солидарности». Люди в светлой одежде выходят на улицы с цветами в руках. Автомобилисты поддерживают их сигналами. Некоторые пытаются блокировать дороги. Помимо этого, по всей стране целый ряд предприятий остановили работу. Участниками забастовки стали крупные заводы, а также учреждения медицинской отрасли, культуры, различные предприятия.

Центральная избирательная комиссия Белоруссии 14 августа огласила окончательные итоги выборов президента. Победителем признан действующий глава государства Александр Лукашенко. За него, по официальным данным, проголосовали 80,1%, в то время как за главную соперницу белорусского лидера Светлану Тихановскую — 10,1%. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов. Против всех, как следует из отчёта ЦИК, высказались 4,59% пришедших на избирательные участки белорусов.

Выборы президента состоялись в республике 9 августа. Сразу же после того, как были объявлены предварительные итоги, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Двое пострадавший в результате уличных столкновений скончались, писал NEWS.ru.