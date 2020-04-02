Лукашенко заявил о приверженности «формуле Трампа»

https://static.news.ru/photo/53f26f5a-74b2-11ea-8c42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко констатировал, что самая большая проблема страны на данный момент — это ситуация с экономикой, которая осложняется из-за вспышки коронавируса в мире. Он отметил, что белорусы пытаются «как-то карабкаться» и в этом помогает «формула Трампа».

Мне очень понравилось, когда он откровенно сказал: если мы немедленно не начнём работать, то людей умрёт больше от безработицы и голода, чем от коронавируса, — цитирует его БелТА.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Белоруссия направила России просьбу об оказании помощи в борьбе с коронавирусом. Минск просит Москву выделить аппараты ИВЛ, тест-системы и медицинские маски. При этом Лукашенко не торопится вводить в стране меры по предотвращению распространения заболевания. Политолог Марат Баширов считает, что Белоруссия просто не может позволить себе меры, аналогичные тем, что принимаются Россией, способной одновременно и изолировать людей, и компенсировать потери бюджета.