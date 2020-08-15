Лукашенко вывел протесты на всесоюзный уровень

Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает, что его стране не нужен международный посредник в урегулировании внутренней ситуации. Тем не менее, он был вынужден переговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Белорусская оппозиция в настоящее время обсуждает процесс транзита власти, а местные системные политики, судя по всему, просчитывают сценарий с отстранением Лукашенко, ища убежища в соседней России.

Ряд оценок Лукашенко сделал на заседании Генштаба вооружённых сил (ВС) Белоруссии.

Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники, — заявил политик.

В этот же день Лукашенко подчеркнул, что против его страны идёт внешняя агрессия по типу «цветной революции», которая, однако, представляет угрозу всему Союзному государству России и Белоруссии.

Протестные акции в стране продолжаются почти неделю. 15 августа в Минске, Бресте и Гродно тысячи людей вышли на улицы в память о погибшем пять дней назад демонстранте Александре Тарайковском, официальная причина смерти которого оспаривается очевидцами.

Сейчас оппозиция обсуждает процесс политического транзита. Максим Знак, юрист объединённого штаба соперницы Лукашенко Светланы Тихановской, сообщил, что несогласные начали приём заявок «с целью включить в состав совета наиболее уважаемых в Белоруссии людей».

Поступило уже более 100 таких заявлений. За выходные дни предложения будут обработаны, и в понедельник мы планируем принять коллегиальное решение, — пояснил он российским агентствам. — Мы только обсуждаем создание безопасных условий для трансфера власти, хотим наметить процесс того, что белорусское общество хочет. Оно это показало.

То, что стране, возможно, предстоит в скором времени изменить политическую конфигурацию, чувствует и сама системная элита. Источники агентства Bloomberg рассказали , что люди из окружения Лукашенко пытались навести справки в России о шансах бежать туда с семьями в случае отстранения белорусского президента. Некоторые представители российской власти, отмечает издание, опасаются, что Лукашенко в ближайшее время действительно потеряет своё кресло, и Россия лишится важного буфера от влияния НАТО. Другие собеседники Bloomberg, близкие к Кремлю, отметили, что жёсткое подавление протестной волны контрпродуктивно, однако именно такие методы позволят Лукашенко сохранить свою власть на какое-то время.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin Pool/Global Look Press

В итоге, 15 августа белорусский лидер был вынужден переговорить с Путиным. Лукашенко сообщил в ходе беседы о ситуации в Белоруссии, которая сложилась после президентских выборов. С обеих сторон была выражена уверенность, что все существующие проблемы будут вскоре урегулированы таким образом, чтобы ими не воспользовались «деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», говорится в официальном сообщении Кремля. Разговор произошёл на фоне решения белорусских властей освободить 32 граждан РФ, которым приписывались связи с частными военными компаниями.

Свою оценку происходящему 15 августа дал и глава Госдепа Майкл Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем. Шеф американской дипломатии заявил, что администрация президента США поддерживает освобождение части протестующих, однако считает эти действия недостаточными. По оценкам Вашингтона, выборы были нечестными, поэтому признавать их результаты он не спешит. Наиболее радикальную позицию по поводу голосования заняли в Прибалтике. Так, в МИД Литвы назвали Лукашенко «бывшим президентом», поставив вопрос о целесообразности его звонка Путину.

Пока стадия отрицания у Лукашенко принимает причудливые формы, страны условного Запада продолжают формировать свою позицию по отношению к тому, какую политику выстраивать в отношении протестующих. Любой радикальный ход может спровоцировать жёсткие ответные действия Москвы, опасаются они.