Лукашенко: ни Москва, ни Минск не хотят войны

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что Москва и Минск не хотят войны, однако офицеры ведут подготовку войск с целью отразить любую агрессию. По его словам, речь идет как о российской армии, так и о белорусской. Он подчеркнул, что военное командование страны готовит экипировку, вооружение и медиизделия, передает БелТА.

Мы тут в кусты не прячемся. Мы откровенно заявили свою позицию. Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим. Благо, что совсем недавно <...> тот президент [Петр] Порошенко высказался, зачем ему нужен был «Минск» — вот эти переговоры в 2014 году и так далее. Оказывается, он готовился к войне. Ну что тогда нас обвинять, что мы в чем-то виноваты. Ну готовился к войне, так сегодня и расхлебывают эту ситуацию, — заявил Лукашенко.

Он отметил, что «не собирается никого пугать», но заверил, что войска готовы к отражению любых атак.

Ранее Шойгу в рамках визита в Минск подписал с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным протокол об изменениях в соглашении о региональной безопасности. В ходе встречи с белорусским коллегой глава Минобороны РФ напомнил, что в настоящее время на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей двух стран, назначенных в состав региональной группировки войск. Шойгу подчеркнул, что Белоруссия остается надежным партнером России «в условиях беспрецедентного давления Запада и его необъявленной войны против Союзного государства».