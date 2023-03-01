Лукашенко в Пекине: «посланник Путина» или наперсник Си Цзиньпина? Визит президента Белоруссии в Китай западные политики и СМИ рассматривали как очередную «дипломатию Кремля»

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин (слева направо) во время встречи в Доме народных собраний

Ключевым днём визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай стало 1 марта, когда в Пекине состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Свой настрой белорусский президент попытался передать накануне, заявив премьеру Госсовета КНР Ли Кэцяну: «Будет сильным Китай, будет развиваться и Беларусь». При этом западные СМИ видят в нынешнем визите новую уловку Кремля и называют Лукашенко «посланником Владимира Путина», договаривающимся о схемах обхода антироссийских санкций. Какие задачи пытается решить Лукашенко в Поднебесной — в материале NEWS.ru.

Минск помирит РФ с Украиной?

Переговоры с китайским лидером президент Белоруссии начал с комплиментарных фраз в отношении миротворческого плана Пекина, который был предложен китайским руководством в годовщину начала СВО. Лукашенко, говоря о «всецелой поддержке инициативы по международной безопасности», действовал в полном соответствием с восточным этикетом — столь могущественному человеку, как председатель КНР, надо угождать хотя бы на словах.

Однако эксперты полагают, что Лукашенко готов перейти от слов к реальным миротворческим делам — стать посредником между Москвой и Киевом.

Доцент кафедры политической психологии СПбГУ Пётр Бычков напомнил, что в последние годы Минск активно задает тренды во многих региональных объединениях. И Китай в этом заинтересован.

Полагаю, что на этот раз инициатива Лукашенко полностью согласована с Владимиром Путиным, не исключено, что согласована она и с западными участниками процесса. Президенту России обсуждать с председателем КНР вопрос урегулирования на Украине не совсем корректно. Лукашенко подходит на роль посредника, приемлемого для всех. Минск уже был площадкой для переговоров. Неэффективность Минских соглашений связана с действиями западных партнёров, а не с площадкой, — заявил собеседник NEWS.ru.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военная техника в зоне боевых действий в ДНР и ЛНР

Пётр Бычков считает Лукашенко весомым политическим лидером, который возглавляет страну с 1994 года — дольше всех президентов на постсоветском пространстве. Для восточных партнёров это немаловажный фактор.

Первым делом интересы Белоруссии?

Пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что визит Лукашенко в Пекин является элементом углубления взаимодействия КНР с Россией. Американский Институт изучения войны (ISW) полагает, что Лукашенко может содействовать схемам обхода санкций между Россией и Китаем.

В то же время белорусский оппозиционный политик Дмитрий Болкунец высказал мнение, что визит Лукашенко в Китай связан с необходимостью найти пути обхода западных санкций исключительно для своей страны.

Одной из задач является увеличение отгрузки калийных удобрений через порт Бронка в Петербурге, а также разморозка строительства калийного комбината, который кредитовался Китаем. Проблемой в отношениях являются сложности в связи с транзитом китайских грузов, которые следуют по железной дороге через Белоруссию в ЕС. Как известно, Польша частично перекрыла пункты пропуска, требуя освобождения политических заключенных. Официальный Пекин — один из немногих, кто признает Лукашенко в качестве президента Белоруссии. Это создает риски на будущее, — утверждает белорусский оппозиционер.

В пользу этого мнения говорит принятое лидерами Китая и Белоруссии совместное заявление об основных принципах развития образцовых отношений стратегического партнёрства двух стран. На переговорах подписана программа китайско-белорусского научно-технического сотрудничества на два года и другие документы. Лукашенко отметил, что белорусские производители заинтересованы в изучении технологий китайских компаний, в том числе в формировании компонентной базы, выпуске двигателей, трансмиссий и мостов.

Фото: president.gov.by Встреча Александра Лукашенко с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу

Искусство получения помощи у богатых стран

Лукашенко уже не раз доказывал, что в полной мере владеет искусством политического выживания, напоминают эксперты. Иными словами белорусского президента можно назвать тонким политическим игроком. Вот и на этот раз он может только делать вид, что представляет в Китае интересы Союзного государства, обещать своё участие в реализации плана Китая по урегулированию на Украине, но на самом деле будет продвигать исключительно свои интересы.

Визиты Лукашенко решают всегда только две задачи: вопрос легитимности его шестого президентского срока и поиск денег, — заявил NEWS.ru российский политолог Андрей Суздальцев. — Не в российской традиции использовать посредников со столь серьёзными партнёрами как Китай. Тем более Москва не будет доверять такую миссию Лукашенко, которому присуще много и не всегда логично говорить.

По мнению Суздальцева, «Россия никогда не рассматривала Лукашенко в качестве своего посланника», да и вопрос обхода санкций не по силам Минску. Белоруссия, считает эксперт, не сможет стать для Китая «путём в Европу». Железнодорожный состав максимально включает 120–150 контейнеров с грузами. Морской контейнеровоз, которыми пользуется Китай, загружает около 20 тысяч контейнеров. Этот путь остаётся для Поднебесной главным в Европу. С точки зрения экономики Белоруссия вообще Китаю неинтересна, поскольку в стране нет ресурсов, ни рынка, заключил политолог.

Эксперт также обратил внимание на заявление Лукашенко о многовекторности Белоруссии, которое он сделал во время переговоров с Си Цзиньпином.

Лукашенко ищет варианты уйти под эгиду Китая, отскочить от союзной платформы с Россией, — продолжает Андрей Суздальцев. — Обращаю внимание, что его слова о многовекторности страны прозвучали в условиях СВО и небывалого напряжения между Россией и Западом. Это разве позиция нашего союзника? Китай ему нужен как спонсор и военный покровитель.

Фото: president.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин (слева направо) во время встречи в Доме народных собраний

Но заинтересованности у Китая в Белоруссии пока нет. Эксперты полагают, что китайское руководство на неофициальном уровне воспринимает Лукашенко прежде всего как одного из лидеров Союзного государства. Не случайно накануне отлёта в Пекин Лукашенко рассказал журналистам, что «вчера долго говорил с Путиным, у нас отношения дай бог, чтобы всегда были такими». Эти слова, скорее всего, были адресованы непосредственно Си Цзиньпину.