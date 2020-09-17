Лукашенко: в Белоруссии решается судьба Европы

https://static.news.ru/photo/e58f4cb4-f912-11ea-9d7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

В Белоруссии решается судьба всей Европы. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, ситуация в стране сложная. Государство стоит на грани катастрофы.

Скажите людям, что происходит на самом деле. Сегодня вопрос Беларуси, России и всей Европы, может, всей, а не только Восточной, решается здесь. Нельзя довести до горячей войны, — заявил Лукашенко в Минске, выступая на женском форуме «За Беларусь».

Лукашенко пообещал ответить тем, кто будет вмешиваться в дела страны.

Мы не станем на колени, даже если останемся в одиночку. Мы мужики, и мы решим эту проблему, — подчеркнул глава государства.

Он призвал присутствующих, когда они вернутся домой, донести до своих соседей информацию об истинных причинах происходящего в Белоруссии, передаёт Белтелерадиокомпания.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста не согласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы. Также люди выступают против милицейского произвола и требуют привлечь к ответственности виновных в насилии над гражданами.

Как ранее писал NEWS.ru, Европарламент не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов», и не признаёт Александра Лукашенко президентом республики в связи с истечением срока его полномочий 5 ноября.