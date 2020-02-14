https://static.news.ru/photo/b04fd6c8-4f2f-11ea-b9d5-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минск, если поставки нефти из России окажутся недостаточными, уже в феврале текущего года «отберёт» часть трубопровода «Дружба», по которому сырьё идёт транзитом в Европу, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, мера необходима для получения необходимых 2 млн тонн чёрного золота.

Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объёмах, мы начнём отбор из транзитной трубы, — цитирует лидера радио Sputnik.

Политик напомнил, что через республику на Запад и для самой страны прокачивается 70 млн тонн нефти в год и Москва не имеет никаких проблем с этим. И если Белоруссия не получит в феврале 2 млн тонн сырья, то придётся «добирать» из трубопровода.

Лукашенко также рассказал подробности последней встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, разговор прошёл в Сочи и был посвящён обсуждению старых проблем.

В частности, он напомнил коллеге об усилиях стран в достижении победы в Великой Отечественной войне. Отдельно стороны затронули и ситуацию на Украине. По мнению белорусского лидера, происходит «абсолютно глупая, бестолковая, братоубийственная» война.

Во время переговоров он заявил Путину, что Минск продолжит закупки нефти в других странах, даже если цена на неё будет дороже, чем на российскую нефть. Лукашенко подчеркнул, что это было сделано для того, «чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях».

Переговоры между Путиным и Лукашенко прошли 7 февраля. Стороны обсуждали вопросы развития двусторонних отношений в контексте интеграционных процессов. Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак заявил, что власти двух стран договорились о поставках газа на 2020 год. Голубое топливо будет поставляться по ценам на 2019 год, писал NEWS.ru.