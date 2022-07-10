Лукашенко угостил российского космонавта фирменным антиковидным салатом Лукашенко угостил российского космонавта Новицкого антиковидным салатом

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил российского Космонавта Олега Новицкого посетить деревню Копысь в Витебской области, откуда родом сам глава республики. В Telegram-канале «Пул Первого» написали, что руководитель государства побывал с гостем в доме, где он вырос, а также они искупались в местном роднике. После этого президент угостил Новицкого фирменным салатом «Молодость. Антиковидный».

Лукашенко пригласил на фестиваль в Александрию, а сегодня — в гости домой, на малую родину. Показал домик мамы, где рос. Окунулись вместе в Трофимову крыницу, после — фирменный салат «Молодость. Антиковидный», — сказано в сообщении.

При этом журналисты так и не разгадали рецепт блюда от Лукашенко.

Ранее Лукашенко похвалил президента России Владимира Путина за то, что тот «прекратил все коронавирусы в мире». По его словам, с началом спецоперации заболеваемость COVID-19 в мире значительно снизилась.