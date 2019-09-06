Белорусский президент Александр Лукашенко призвал Россию не «гнобить и не наклонять» Минск. Эти заявления связаны с недовольством стоимостью российской нефти. В попытке выбить лучшую цену для Минска Лукашенко пригрозил, что его страна может начать покупать нефть из других стран и «забрать две нитки нефтепровода «Дружба». Но эксперты сомневаются, что дипломатические усилия главы республики увенчаются успехом, так как Белоруссия находится в уязвимом положении по отношению к России.

В разговоре с журналистами 6 сентября Александр Лукашенко заявил, что считает Россию старшим братом и опроверг утверждения о том, что Минск пересматривает отношения с Москвой в пользу Евросоюза и США.

Белорусы не позволят предать нашего старшего брата, — приводит слова Лукашенко агентство БелТА. — Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали.

Далее президент перешёл к обсуждению цен на нефть и газ для Белоруссии. В качестве примера он привёл аварию на Чернобыльской АЭС, из-за которой серьёзно пострадали жители республики. Минск, как подчеркнул Лукашенко, ничего не просит от Москвы в качестве компенсации за эту трагедию, хотя в некоторых районах страны до сих пор невозможно использовать древесину из-за высокого накопления радиации. Всё, что требует Белоруссия, это «миллиардов 10-15 кубометров газа по приемлемым ценам». Если Россия продолжит «наклонять» Белоруссию, то есть, заставлять её покупать нефть по мировым рыночным ценам, Минск, по утверждению Лукашенко, будет покупать чёрное золото у других поставщиков.

Северный маршрут мы прорабатываем, — уточнил глава республики. — Я прямо сказал российским властям. И через Польшу, через Прибалтику. Наработки есть. Но если мы через Польшу начнём поставлять нефть, то мы заберём две нитки нефтепровода «Дружба», по которому на экспорт идёт российская нефть. Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариваться по-человечески и будем делать, как лучше.

Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент также подчеркнул, что на Западе, несмотря на недавние контакты с высшими кругами США, его никто не ждёт. Впрочем, по его мнению, не очень-то нужен он и в России.

Просто народы у нас братские. Поэтому приходится считаться, — добавил глава республики.

Ранее эксперты News.ru отмечали, что Лукашенко в данный момент пытается выторговать у Москвы бюджетные субсидии для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. К 2024 году российская нефть будет продаваться по мировым ценам, в том числе на внутреннем рынке. Чтобы нефтепродукты внутри страны из-за этого не подорожали, российские предприятия будут получать компенсации из бюджета. Лукашенко хочет, чтобы эти меры распространились и на белорусские заводы.

С этой инициативой, по мнению аналитиков, связаны последние попытки руководства страны сблизиться с Западом и спекуляции о закупке американской нефти. В конце августа Минск посетил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Лукашенко во время переговоров подчеркнул, что этот визит может стать первой главой перезапуска отношений Белоруссии и Соединённых Штатов.

Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с News.ru объяснил последние заявления Лукашенко тем, что между Россией и Белоруссией впервые за долгие годы активизировалась дискуссия об интеграции. Подготовленный в правительстве Белоруссии проект на днях как раз был передан для одобрения президенту.

Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Желания Лукашенко очень просты. Он хочет сохранить субсидиарную модель белорусской экономики при максимально возможном дистанцировании от России в политическом и во всех остальных аспектах. Конечно, для РФ подобный подход неприемлем, потому что если Минск будет угрожать Москве импортом нефти из других стран, то это нанесёт нам не столько экономический ущерб, сколько ущерб самой идее интеграции. Богдан Безпалько член совета по межнациональным отношениям при президенте России

По мнению Богдана Безпалько, заявления Лукашенко — это блеф, потому что Белоруссия может поставлять на мировой рынок только два товара — нефтепродукты, произведённые из российского сырья, и калийные удобрения. Все остальные белорусские товары неконкурентоспособны на мировом рынке и продаются только на российском. Эксперт подчеркнул парадоксальность требований Минска, который с одной стороны хочет проводить независимую политику суверенного государства, а с другой — требует от Москвы льгот, которые доступны только российским регионам.