https://static.news.ru/photo/d2093f22-2a66-11ea-851f-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко станцевал с финалисткой конкурса красоты на первом Венском балу.

Об этом сообщает агентство БелТА. По его данным, мероприятие прошло во Дворце Независимости в Минске.

В какой-то момент к танцу присоединился Лукашенко. Его партнёршей стала 31-летняя Полина Шуба. По данным СМИ, она была финалисткой конкурса «Мисс Белоруссия» в 2008 году. Сейчас девушка работает телеведущей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что музыкант Юрий Лоза заявил, что попавший на видео танец официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на новогоднем корпоративе дарит «только положительные эмоции».