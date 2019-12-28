Президент Белоруссии Александр Лукашенко станцевал с финалисткой конкурса красоты на первом Венском балу.
Об этом
В какой-то момент к танцу присоединился Лукашенко. Его партнёршей стала 31-летняя Полина Шуба. По данным СМИ, она была финалисткой конкурса «Мисс Белоруссия» в 2008 году. Сейчас девушка работает телеведущей.
Ранее NEWS.ru писал о том, что музыкант Юрий Лоза заявил, что попавший на видео танец официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на новогоднем корпоративе дарит «только положительные эмоции».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен